Aggredisce la compagna con una stampella poi prende un coltello e la colpisce più volte

Lucca, 10 ottobre 2025 – Prima ha percosso la compagna con una stampella, poi ha preso un coltello da cucina e ha iniziato a colpirla più volte su tutto il corpo. E’ stata una tragedia sfiorata quella che si è consumata nella notte tra lunedì e martedì in un appartamento a Lucca, e che poche ore dopo ha portato all’arresto di un uomo italiano di 41 anni per maltrattamenti nei confronti della convivente. Mercoledì pomeriggio, infatti, la squadra mobile delle Polizia di Stato è intervenuta dopo la chiamata di una donna, che aveva trovato il coraggio di denunciare quanto accaduto la sera prima. Agli agenti, arrivati sul posto dopo la segnalazione, la vittima ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno e convivente, prima stordita con una stampella, poi colpita più volte con un coltello da cucina, tanto da riportare una frattura scomposta all’avambraccio e, come certificato dal referto ospedaliero, una prognosi di ben 45 giorni per la guarigione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

