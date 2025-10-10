Aggredì un uomo sul lungomare di Salerno per rapinarlo | straniero in manette
Uno straniero, F.M le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Duomo di Salerno perchè accusato di rapina. L'uomo - secondo le indagini - il 17 agosto scorso, sul lungomare Trieste, avrebbero aggredito al collo un uomo facendolo rovinare a terra rubandogli un borsello. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
