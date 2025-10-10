Aggiornamento stime dei danni Nuove richieste per i rimborsi

Ilrestodelcarlino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono buone notizie anche per le famiglie e le attività economiche colpite negli anni scorsi dalle alluvioni. Il commissario straordinario della Protezione civile Curcio ha infatti disposto l’aggiornamento della stima dei fabbisogni finanziari per la ricostruzione post-alluvione. Possono presentare la domanda tutti i cittadini proprietari di immobili ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, e tutte le aziende, che hanno subito danni nel maggio 2023 e a settembre e ottobre 2024. Sono compresi anche i danni subiti da pertinenze come box, seminterrati, garage e ripostigli, non riconosciuti dalle precedenti ordinanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

aggiornamento stime dei danni nuove richieste per i rimborsi

© Ilrestodelcarlino.it - Aggiornamento stime dei danni. Nuove richieste per i rimborsi

In questa notizia si parla di: aggiornamento - stime

Generali brinda ai conti sopra stime, il ramo danni cambia marcia - I conti superiori alle stime, soprattutto per quanto riguarda il terzo trimestre, e gli analisti positivi in particolare sulla solidità del ramo danni spingono Generali a ... Segnala ilsole24ore.com

Nubifragio a Bergamo, prime stime dei danni: segnalazioni per oltre 16 milioni fotogallery video - È una prima stima emersa dalla ricognizione danni tramite le segnalazioni che cittadini e imprese stanno ... Come scrive bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Aggiornamento Stime Danni Nuove