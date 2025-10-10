Aggiornamento stime dei danni Nuove richieste per i rimborsi
Ci sono buone notizie anche per le famiglie e le attività economiche colpite negli anni scorsi dalle alluvioni. Il commissario straordinario della Protezione civile Curcio ha infatti disposto l’aggiornamento della stima dei fabbisogni finanziari per la ricostruzione post-alluvione. Possono presentare la domanda tutti i cittadini proprietari di immobili ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, e tutte le aziende, che hanno subito danni nel maggio 2023 e a settembre e ottobre 2024. Sono compresi anche i danni subiti da pertinenze come box, seminterrati, garage e ripostigli, non riconosciuti dalle precedenti ordinanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
