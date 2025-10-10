Afrojack è superdotato basta sesso allo zoo | la reazione di Elettra Lamborghini a Roast in Peace

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elettra Lamborghini ha incassato sorridente insulti, battute taglienti e ironiche sul suo conto a Roast In Peace. Eleazaro Rossi ha parlato delle dimensioni del marito Afrojack, mentre Arnera ha fatto una parodia delle sue canzoni: le reazioni della cantante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: afrojack - superdotato

