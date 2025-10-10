Africa Festival terza edizione all' Appia joy park

Romatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna all’Appia Joy Park l’Africa Festival, giunto alla sua terza edizione: un evento gratuito pensato per valorizzare la ricchezza delle culture africane attraverso arte, musica, gastronomia, danza, moda, artigianato e convivialità.Un appuntamento ormai atteso, ideato da Sarti del Gusto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: africa - festival

Vincho Nchogu: «Io, unica regista africana al Festival di Venezia 2025, combatto contro gli stereotipi sull’Africa e sul ruolo delle donne»

Calibro Africa Festival. Tre giorni tutti dedicati a letteratura e dialogo

Festival Nazionale dell’Economia Civile: "La sfida democratica dell’Africa"

Cerca Video su questo argomento: Africa Festival Terza Edizione