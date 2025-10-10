Affitto a 400 euro per 60 metri quadri a Milano? L’opzione Piano Casa tra inchieste e flop dei bandi del Comune

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO – Il Piano Casa del Comune non decolla. Anzi, per ora è un m e zzo flop. Un anno dopo l’indicazione dell’obiettivo finale – 10 mila alloggi low cost entro dieci anni, manifestazioni d’interesse su 25 aree: 21 a Milano e 4 nell’hinterland – la Giunta comunale giovedì ha approvato una delibera firmata dall’assessore Emmanuel Conte in cui si spiega che – sulle 21 aree messe a disposizione dei privati per realizzare case con affitti non superiori a 80 euro al mq e con il 65% degli alloggi in edilizia convenzionata – l’ unico bando che dovrebbe concretizzarsi entro il 31 ottobre riguarda l’area di 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

affitto a 400 euro per 60 metri quadri a milano l8217opzione piano casa tra inchieste e flop dei bandi del comune

© Ilgiorno.it - Affitto a 400 euro per 60 metri quadri a Milano? L’opzione Piano Casa, tra inchieste e flop dei bandi del Comune

In questa notizia si parla di: affitto - euro

Crepe, muffe e guasti: “Le case vanno a pezzi. E per vivere così paghiamo un affitto di 400 euro”

Milano, la difficile vita degli studenti in affitto: 750 euro per una stanza

Fino a 2.700 euro per aiutare le famiglie a pagare l'affitto: chi può chiedere (e come ottenere) il contributo

affitto 400 euro 60Piano casa Milano, Emanuel Conte: "Daremo in locazione case da 60 metri quadri a 500 euro al mese" - La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le nuove linee di indirizzo del Piano Straordinario per l’abitare accessibile a Milano. Segnala msn.com

In zona Bocconi a Milano si trovano stanze in affitto a 400 euro solo se sono una truffa - Il costo medio di una stanza in affitto a Milano è di circa 650 euro, un dato in continua crescita dall'estate del 2021. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Affitto 400 Euro 60