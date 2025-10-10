MILANO – Il Piano Casa del Comune non decolla. Anzi, per ora è un m e zzo flop. Un anno dopo l’indicazione dell’obiettivo finale – 10 mila alloggi low cost entro dieci anni, manifestazioni d’interesse su 25 aree: 21 a Milano e 4 nell’hinterland – la Giunta comunale giovedì ha approvato una delibera firmata dall’assessore Emmanuel Conte in cui si spiega che – sulle 21 aree messe a disposizione dei privati per realizzare case con affitti non superiori a 80 euro al mq e con il 65% degli alloggi in edilizia convenzionata – l’ unico bando che dovrebbe concretizzarsi entro il 31 ottobre riguarda l’area di 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Affitto a 400 euro per 60 metri quadri a Milano? L’opzione Piano Casa, tra inchieste e flop dei bandi del Comune