Affitto a 400 euro per 60 metri quadri a Milano? L’opzione Piano Casa tra inchieste e flop dei bandi del Comune
MILANO – Il Piano Casa del Comune non decolla. Anzi, per ora è un m e zzo flop. Un anno dopo l’indicazione dell’obiettivo finale – 10 mila alloggi low cost entro dieci anni, manifestazioni d’interesse su 25 aree: 21 a Milano e 4 nell’hinterland – la Giunta comunale giovedì ha approvato una delibera firmata dall’assessore Emmanuel Conte in cui si spiega che – sulle 21 aree messe a disposizione dei privati per realizzare case con affitti non superiori a 80 euro al mq e con il 65% degli alloggi in edilizia convenzionata – l’ unico bando che dovrebbe concretizzarsi entro il 31 ottobre riguarda l’area di 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: affitto - euro
Crepe, muffe e guasti: “Le case vanno a pezzi. E per vivere così paghiamo un affitto di 400 euro”
Milano, la difficile vita degli studenti in affitto: 750 euro per una stanza
Fino a 2.700 euro per aiutare le famiglie a pagare l'affitto: chi può chiedere (e come ottenere) il contributo
NUOVA ACQUISIZIONE in locazione euro 700 mensili LARGO MIONI – A pochi passi dalla Piazza Perugino, in una laterale di Viale d’Annunzio, proponiamo in affitto un appartamento di 85 mq sito al sesto piano in una palazzina servita da ascensore. Interna Vai su Facebook
Piano casa Milano, Emanuel Conte: "Daremo in locazione case da 60 metri quadri a 500 euro al mese" - La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le nuove linee di indirizzo del Piano Straordinario per l’abitare accessibile a Milano. Segnala msn.com
In zona Bocconi a Milano si trovano stanze in affitto a 400 euro solo se sono una truffa - Il costo medio di una stanza in affitto a Milano è di circa 650 euro, un dato in continua crescita dall'estate del 2021. Lo riporta fanpage.it