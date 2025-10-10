Affidopoli | Santini nuovi accertamenti Il secondo profilo Whatsapp sarà passato al setaccio

Pesaro, 10 ottobre 2025 – Nuovo capitolo nell’inchiesta Affidopoli. La Procura di Pesaro ha infatti disposto altri accertamenti tecnici sull’iPhone di Massimiliano Santini. Dopo l’interrogatorio reso dallo stesso Santini l’11 agosto scorso, e accogliendo la richiesta presentata dal suo difensore, l’avvocato Gioacchino Genchi, il pubblico ministero ha deciso di riaprire il telefono per recuperare un secondo profilo WhatsApp. A sollecitare la nuova perizia è stata la difesa. Affidopoli: indagato anche Massimiliano Amadori, ex capo di gabinetto di Ricci "All’esito dell’interrogatorio reso da Massimiliano Santini in data 11 agosto 2025 – scrive in una nota l’avvocato Genchi - e in accoglimento dell’istanza di svolgere ulteriori accertamenti tecnici sull’iPhone spontaneamente consegnato dall’indagato, formulata dal difensore Avv. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

