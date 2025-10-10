Affidopoli per Ricci gli imbarazzi non finiscono mai | spunta tra gli indagati anche il suo ex capo di gabinetto

Terminata la campagna elettorale nelle Marche con un bel flop per Matteo Ricci, il cerchio si stringe attorno a lui e l’ombra di Affidopoli riemerge con tutte le sue opacità. Spunta anche Massimiliano Amadori, l’ex capo di gabinetto dell’ex sindaco di Pesaro e ancora nel gabinetto del sindaco Andrea Biancani, tra gli indagati nell’inchiesta Affidopoli. Il nome di Amadori per la Procura pesarese potrebbe essere una figura chiave, un ‘ponte’ tra politica e amministrazione, che avrebbe reso operative le indicazioni che partivano dall’alto e quindi concretizzando gli affidamenti e le sponsorizzazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

