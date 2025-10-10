Affari Tuoi Stefano De Martino scatenato sfida ancora Gerry Scotti E la concorrente Beatrice lo conquista
Stefano De Martino torna in onda su Rai Uno con una nuova puntata di Affari Tuoi. Dopo aver superato per la prima volta Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna il conduttore non ha nessuna intenzione di darsi per vinto o di mollare la presa, forte di un entusiasmo che ha sempre caratterizzato questa sfida televisiva. La puntata del 10 ottobre di Affari Tuoi è scoppiettante, vivace e animata, con una concorrente pronta a rischiare tutto e un conduttore che si mette in gioco, fra balli e battute. Affari Tuoi, Beatrice conquista Stefano De Martino (e il pubblico). A giocare nella puntata del 10 ottobre di Affari Tuoi è Beatrice, 26enne che arriva dalla provincia di Aosta e ha realizzato da poco il sogno di aprire un centro estetico. 🔗 Leggi su Dilei.it
Serata fortunata e piena di emozioni ad Affari Tuoi quella di mercoledì 8 ottobre 2025. A rappresentare la Puglia c’era Claudia Dell’Olio, 42 anni, originaria di Bisceglie, che lavora in un ristorante dell'aeroporto. Claudia si è presentata in trasmissione accompa - facebook.com Vai su Facebook
Affari Tuoi, De Martino sorpassa Scotti: effetto Montalbano? - Un regalo tardivo, ma graditissimo, per i suoi 36 anni, compiuti il 3 ottobre scorso e festeggiati anche in tv nel fine settimana scorso da Stefano De Martino. Si legge su ilmattino.it
Caso Affari Tuoi, vinto oltre un milione di euro in 8 giorni e gli ascolti crescono. Stefano De Martino ai concorrenti: «Ultimamente avete un gran c*lo» - Una vittoria dietro l'altra per i concorrenti, dall'1 all'8 ottobre, e Affari Tuoi torna al top negli ascolti. Lo riporta leggo.it