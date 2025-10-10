affari tuoi stefano de martino scatenato sfida ancora gerry scotti e la concorrente beatrice lo conquista

Stefano De Martino torna in onda su Rai Uno con una nuova puntata di Affari Tuoi. Dopo aver superato per la prima volta Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna il conduttore non ha nessuna intenzione di darsi per vinto o di mollare la presa, forte di un entusiasmo che ha sempre caratterizzato questa sfida televisiva. La puntata del 10 ottobre di Affari Tuoi è scoppiettante, vivace e animata, con una concorrente pronta a rischiare tutto e un conduttore che si mette in gioco, fra balli e battute. Affari Tuoi, Beatrice conquista Stefano De Martino (e il pubblico). A giocare nella puntata del 10 ottobre di Affari Tuoi è Beatrice, 26enne che arriva dalla provincia di Aosta e ha realizzato da poco il sogno di aprire un centro estetico. 🔗 Leggi su Dilei.it

