Affari Tuoi Stefano De Martino scatenato sfida ancora Gerry Scotti E la concorrente Beatrice lo conquista

Dilei.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano De Martino torna in onda su Rai Uno con una nuova puntata di Affari Tuoi. Dopo aver superato per la prima volta Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna il conduttore non ha nessuna intenzione di darsi per vinto o di mollare la presa, forte di un entusiasmo che ha sempre caratterizzato questa sfida televisiva. La puntata del 10 ottobre di Affari Tuoi è scoppiettante, vivace e animata, con una concorrente pronta a rischiare tutto e un conduttore che si mette in gioco, fra balli e battute. Affari Tuoi, Beatrice conquista Stefano De Martino (e il pubblico). A giocare nella puntata del 10 ottobre di Affari Tuoi è Beatrice, 26enne che arriva dalla provincia di Aosta e ha realizzato da poco il sogno di aprire un centro estetico. 🔗 Leggi su Dilei.it

affari tuoi stefano de martino scatenato sfida ancora gerry scotti e la concorrente beatrice lo conquista

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino scatenato sfida ancora Gerry Scotti. E la concorrente Beatrice lo conquista

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI

AFFARI TUOI: DATA DI INIZIO E IL NUOVO PACCO DEL GAME DI STEFANO DE MARTINO

affari tuoi stefano deAffari Tuoi, De Martino sorpassa Scotti: effetto Montalbano? - Un regalo tardivo, ma graditissimo, per i suoi 36 anni, compiuti il 3 ottobre scorso e festeggiati anche in tv nel fine settimana scorso da Stefano De Martino. Si legge su ilmattino.it

affari tuoi stefano deCaso Affari Tuoi, vinto oltre un milione di euro in 8 giorni e gli ascolti crescono. Stefano De Martino ai concorrenti: «Ultimamente avete un gran c*lo» - Una vittoria dietro l'altra per i concorrenti, dall'1 all'8 ottobre, e Affari Tuoi torna al top negli ascolti. Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Affari Tuoi Stefano De