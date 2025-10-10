Affari Tuoi la partita di Beatrice è una catastrofe | rifiuta 40mila euro e perde tutto alla Regione Fortunata

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Affari Tuoi del 10 ottobre, la partita di Beatrice dalla Valle D'Aosta insieme a sua madre Emanuela. Dopo aver rifiutato 40mila euro e accettato un cambio, scopre che nel suo pacco aveva solo 5 euro. Purtroppo, non la salva neppure la Regione Fortunata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

