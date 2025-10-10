Affari Tuoi beffa atroce per Klemens | finisce in disgrazia

Una piega inaspettata e tutt'altro che fortunata quella presa dalla partita di Affari Tuoi in onda giovedì 9 ottobre. Qui su Rai 1 ha giocato Klemens Schwarzer, da Meltina. Il ragazzo, agente di commercio in distillati e spumanti, si è presentato con il papà Andreas consulente finanziario, che Klemens ha definito il suo "migliore amico". La sorte gli ha consegnato in dote il pacco numero 9 e la gara ha avuto inizio nel migliore dei modi. Un andazzo che però ben presto si è ribaltato: Klemens ha eliminato due dei premi maggiori, 300mila e 100mila euro. Dopo un altro cambio rifiutato e i 75mila euro sfumati, la partita di Klemens si è avviata verso la fine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

