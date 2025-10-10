AEW | Dynamite demolito da NXT vs TNA il Title Tuesday segna il peggior risultato di sempre

Il cambio di giorno e il nuovo sistema Nielsen affossano Dynamite con soli 321.000 spettatori. La AEW ha vissuto una delle serate più nere della sua storia televisiva. L’edizione speciale “Title Tuesday” di AEW Dynamite del 7 ottobre, trasmessa eccezionalmente di martedì su TBS, ha registrato il peggior dato di ascolti nella storia dello show: appena 321.000 spettatori con un rating di 0.07 nella fascia demografica 18-49 anni. Il crollo rispetto alla settimana precedente è stato devastante: -30,9% negli spettatori totali (dai 465.000 del 1° ottobre) e -22,2% nel rating demografico (dallo 0.09 allo 0. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Dynamite demolito da NXT vs TNA, il Title Tuesday segna il peggior risultato di sempre

