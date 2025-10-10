Adesso San Zeno può rinascere Dal Ministero della Cultura in arrivo quasi 2 milioni di euro

La chiesa di San Zeno è stata inserita tra le opere da recuperare e valorizzare attraverso fondi ministeriali. Il Comune di Pisa riceverà un finanziamento di 1 milione e 880 mila euro dal Ministero della Cultura, nell’ambito della programmazione dei Grandi Progetti Beni Culturali 2025-2027. "Accogliamo con grande soddisfazione la notizia del finanziamento destinato al recupero e alla valorizzazione della chiesa di San Zeno – ha detto l’assessore alla cultura di Pisa, Filippo Bedini –. Si tratta di un risultato di straordinaria importanza per la città e per il suo patrimonio storico-artistico, che conferma il valore di un impegno costante nel riportare al centro dell’attenzione nazionale uno dei luoghi più significativi della nostra identità civica nonché religiosa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

