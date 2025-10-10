Addio all' ex consigliere Mezzetti | dalla politica al calcio il ricordo di chi l' ha conosciuto

Ferraratoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio a Stefano Mezzetti. L’ex consigliere comunale – dal 2000 al 2004 per Alleanza Nazionale, sostituendo Alberto Balboni – è morto. A ricordarlo, sui social, il sindaco Alan Fabbri e l’ex vicesindaco Nicola Lodi. Mezzetti, infatti, negli ultimi tempi, si era avvicinato al movimento della Lega. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: addio - consigliere

