Addio all' ex consigliere Mezzetti | dalla politica al calcio il ricordo di chi l' ha conosciuto

Addio a Stefano Mezzetti. L’ex consigliere comunale – dal 2000 al 2004 per Alleanza Nazionale, sostituendo Alberto Balboni – è morto. A ricordarlo, sui social, il sindaco Alan Fabbri e l’ex vicesindaco Nicola Lodi. Mezzetti, infatti, negli ultimi tempi, si era avvicinato al movimento della Lega. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

