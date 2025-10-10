Addio alla passerella di calata Vignoso diventata nascondiglio di sostanze stupefacenti

Genovatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 ottobre 2025 è terminato l'intervento di smontaggio e rimozione della passerella in legno di calata Vignoso, ormai deteriorata e non più funzionale al transito pedonale. I lavori sono stati effettuati, questa settimana, dalle squadre del settore Strade di Aster.Gli interventi si sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Darsena, terminato lo smontaggio della pedana di legno in Calata Vignoso - L'intervento è stato effettuato da Aster per un costo di 30mila euro. Scrive msn.com

