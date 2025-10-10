Addio a un mito della musica la sua voce ha segnato un’epoca | il triste annuncio proprio ora

John Lodge, cantante e bassista dei Moody Blues, è morto all’età di 82 anni. La notizia è stata confermata dalla sua famiglia attraverso un comunicato ufficiale in cui si parla di una scomparsa “improvvisa e inaspettata”. Lodge era una figura storica della musica rock britannica, noto soprattutto per il suo ruolo nella band che contribuì a ridefinire i confini del rock sinfonico e psichedelico a partire dagli anni Sessanta. Nato a Birmingham nel 1945, John Lodge si era unito ai Moody Blues nel 1966, un anno dopo la formazione originaria del gruppo. Con lui al basso e alla voce, la band trovò una nuova identità musicale, abbandonando le sonorità R&B degli esordi per abbracciare arrangiamenti orchestrali, testi poetici e un forte spirito sperimentale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio a un mito della musica, la sua voce ha segnato un’epoca: il triste annuncio proprio ora

In questa notizia si parla di: addio - mito

È morto Ozzy Osbourne, addio al mito dell’heavy metal e leader dei Black Sabbath: la beneficenza all’ultimo concerto e la malattia

Addio a Robert Redford, mito e leggenda del cinema internazionale

Addio mito, se ne va l’attrice che ha inventato un genere

? Piombino, addio a “Tarzan”: la città piange il mito del body building - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Claudia Cardinale, ultima diva del cinema italiano. Dalla forza dopo il dolore al mito internazionale: una vita tra luci e ombre, passione e coraggio. #ClaudiaCardinale #Cinema #claudiacardinale - X Vai su X

Fred Bongusto, chi era, come è morto/ L’addio nel 2019 per una malattia respiratoria - Chi era Fred Bongusto, attore originario di Campobasso che ha conquistato l'Italia e il mondo con la sua musica? ilsussidiario.net scrive

Domenico Modugno, chi era: 70 milioni di copie vendute!/ Come è morto: l’addio nel 1994 - Domenico Modugno, chi era il grande artista di Polignano a Mare? Segnala ilsussidiario.net