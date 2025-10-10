Addio a Rino Brozzoni artista innamorato della sua terra
VAL SERINA. Rino, originario della valle, aveva 87 anni. La veglia nella comunità del fratello don Emilio, a Torre de’ Roveri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: addio - rino
Addio all’avvocato Gaspare “Rino” Asta: il cordoglio del Foro di Trapani #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Rino Brozzoni, artista innamorato della sua terra - La veglia nella comunità del fratello don Emilio, a Torre de’ Roveri. Secondo ecodibergamo.it