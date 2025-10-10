Addio a Paolo Sottocorona il meteorologo Giuliacci rompe il silenzio

Tvzap.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7, ha profondamente segnato il mondo della comunicazione scientifica italiana. Figura di riferimento per decenni, Sottocorona è deceduto l’8 ottobre dopo una lunga carriera caratterizzata da professionalità e sobrietà. Le sue previsioni, sempre pacate e approfondite, lo hanno reso un volto amatissimo dal pubblico televisivo. Tra i primi a rendergli omaggio c’è stato Mario Giuliacci, uno dei meteorologi più stimati d’Italia. Leggi anche: “Ho tanta rabbia dentro”. “Ballando con le stelle”, il duro sfogo di Barbara D’Urso Paolo Sottocorona: un lutto che colpisce la meteorologia italiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

addio a paolo sottocorona il meteorologo giuliacci rompe il silenzio

© Tvzap.it - Addio a Paolo Sottocorona, il meteorologo Giuliacci rompe il silenzio

In questa notizia si parla di: addio - paolo

Improvviso malore, addio a Paolo Gaetani. Acquaviva piange l’imprenditore di 74 anni

Addio a Paolo Giordani, il negoziante col sorriso

Berio Caffè, l'addio commosso di Paolo Vanni

addio paolo sottocorona meteorologoAddio a Paolo Sottocorona, il commosso ricordo di Andrea Pancani - Andrea Pancani ricorda Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7, tra commozione e simpatici siparietti sui titoli sensazionalistici del meteo. Scrive la7.it

addio paolo sottocorona meteorologoPaolo Sottocorona, come è morto il meteorologo di La7: l'ultima diretta, l'addio e la promessa di Mentana - È morto improvvisamente a 77 anni Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7, volto rassicurante delle previsioni del tempo per generazioni di italiani. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Paolo Sottocorona Meteorologo