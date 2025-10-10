Addio a Luigi Podda leggenda del Reparto Corse Lancia
E’ stato il primo meccanico scelto da Cesare Fiorio quando nacque il Reparto Corse. Protagonista nei tanti successi della Casa torinese Se n’è andato in silenzio, così come aveva vissuto e lavorato per tutta la vita. Luigino Podda, per tutti semplicemente “il Topo”, era un uomo che preferiva i fatti alle parole, ma che con . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
