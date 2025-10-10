Addio a John Lodge voce e bassista dei Moody Blues | aveva 82 anni

Addio a John Lodge, cantante e bassista della rock band britannica The Moody Blues. Aveva 82 anni.”E’ con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa improvvisa e inaspettata di John Lodge”, si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia del musicista. “ Se n’è andato serenamente circondato dai suoi cari e dal sound degli Everly Brothers e Buddy Holly “, si legge ancora. John Lodge, right, and Justin Hayward of The Moody Blues performs on Thursday, Dec.23, 2012, in Phoenix, Arizona. (Rick ScuteriAP Images) Chi è John Lodge: vita e carriera. Nato a Birmingham, Lodge si unì alla band nel 1966, due anni dopo la sua formazione, insieme al collega cantante Justin Hayward, in seguito all’abbandono di Denny Laine e Clint Warwick. 🔗 Leggi su Lapresse.it

