addio a joan kennedy first lady mancata ed ex di ted kennedy

Joan Bennett Kennedy, l’elegante e tenace prima moglie del defunto senatore Ted Kennedy, è morta serenamente nel sonno nella sua casa di Boston. Aveva 89 anni. Dietro i ritratti di famiglia perfetti. Nota per la sua grazia sotto i riflettori di una delle famiglie più famose d’America, la vita di Joan è stata caratterizzata sia da immensi privilegi che da lotte strazianti. Pianista di formazione classica con un master in pedagogia, una volta ha raccontato a People di aver trovato conforto nella musica, una lezione che, secondo lei, le era stata impartita dalla stessa Jackie Kennedy, che le aveva consigliato di “rivolgersi al pianoforte” quando la vita all’interno della dinastia Kennedy diventava troppo pesante da sopportare. 🔗 Leggi su Newsner.it

