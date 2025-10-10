Addio a Francesco Recami morto a 69 anni dopo lunga malattia lo scrittore fiorentino di racconti e romanzi gialli per Sellerio

"Un grande dolore: Firenze perde uno scrittore unico e molto amato dal pubblico". Lo affermano la sindaca Sara Funaro e l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini sulla morte dello scrittore fiorentino È morto a 69 anni lo scrittore Francesco Recami. L’autore di racconti e romanzi gialli è m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Francesco Recami, morto a 69 anni dopo “lunga malattia” lo scrittore fiorentino di racconti e romanzi gialli per Sellerio

