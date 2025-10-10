Addio a Francesco Recami morto a 69 anni dopo lunga malattia lo scrittore fiorentino di racconti e romanzi gialli per Sellerio

Ilgiornaleditalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Un grande dolore: Firenze perde uno scrittore unico e molto amato dal pubblico". Lo affermano la sindaca Sara Funaro e l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini sulla morte dello scrittore fiorentino È morto a 69 anni lo scrittore Francesco Recami. L’autore di racconti e romanzi gialli è m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

addio a francesco recami morto a 69 anni dopo lunga malattia lo scrittore fiorentino di racconti e romanzi gialli per sellerio

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Francesco Recami, morto a 69 anni dopo “lunga malattia” lo scrittore fiorentino di racconti e romanzi gialli per Sellerio

In questa notizia si parla di: addio - francesco

Addio al re delle scarpe Francesco Falleri. Tra le sue clienti anche Lady Diana

Addio al professor Pier Francesco Ghetti, ex rettore di Ca' Foscari

Cristian Totti, ecco cosa farà dopo l'addio al calcio: la decisione con papà Francesco

addio francesco recami mortoAddio a Francesco Recami autore bestseller di commedie nere - Era diventato celebre con la serie di gialli “La casa di ringhiera” ... Da repubblica.it

addio francesco recami mortoFrancesco Recami è morto a 69 anni, lo scrittore creò il personaggio di Amedeo Consonni - È moto a 69 anni, dopo una lunga malattia lo scrittore fiorentino Francesco Recami, autore de "La casa di ringhiera" e inventore del personaggio ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Addio Francesco Recami Morto