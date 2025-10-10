Addio a Francesco Recami lo scrittore si è spento a Firenze a 69 anni

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La narrativa italiana perde una delle sue voci più originali: si è spento ieri a Firenze, sua città natale, Francesco Recami, all'età di 69 anni. Scrittore capace di intrecciare ironia, introspezione e satira, Recami ci lascia a pochissima distanza dalla pubblicazione della sua ultima opera, "Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

