Addio a Francesco Recami lo scrittore si è spento a Firenze a 69 anni
La narrativa italiana perde una delle sue voci più originali: si è spento ieri a Firenze, sua città natale, Francesco Recami, all'età di 69 anni. Scrittore capace di intrecciare ironia, introspezione e satira, Recami ci lascia a pochissima distanza dalla pubblicazione della sua ultima opera, "Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
