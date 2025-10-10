Addio a Donatella Ziliotto fondatrice della collana di romanzi per ragazzi Gli Istrici
Si è spenta a novantatré anni Donatella Ziliotto, scrittrice, editor e traduttrice; era nota soprattutto per aver fondato, nel 1987, la collana di libri per ragazzi Gli Istrici, per la casa editrice Salani. La sua ha avuto immediatamente un grande successo tra i giovani lettori italiani che, grazie a lei, hanno scoperto autori come Roald Dahl, creatore di personaggi amatissimi, come Matilde, Willy Wonka e il GGG, Michael Ende ( Momo, La Storia Infinita ) e, qualche anno dopo, J.K. Rowling e la saga di Harry Potter. Nata a Trieste il 12 giugno 1932, aveva mosso i suoi primi passi nel mondo dell’editoria presso la casa editrice Valsecchi, dove aveva diretto la collana Il Martin Pescatore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
