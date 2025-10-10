Ada Lovelace Day a Città della Scienza weekend dedicato alle donne protagoniste della ricerca

In occasione dell’ Ada Lovelace Day, Città della Scienza organizza un weekend speciale, l’11 e 12 ottobre 2025, dedicato a laboratori e incontri per valorizzare il contributo delle donne nella scienza. L’evento mira a rendere omaggio ad Ada Lovelace, pioniera dell’informatica, e a ispirare le nuove generazioni, in particolare le ragazze, a intraprendere percorsi tecnico-scientifici. Il programma del fine settimana è ricco di attività pensate per diverse fasce d’età, che si terranno presso Corporea: Bolle di Sapone (3-6 anni): Un laboratorio interattivo per scoprire i colori cangianti delle bolle e l’interferenza delle onde luminose in modo divertente ed educativo (ore 10:30 e ore 14:00); Programmiamo Wall-E (7-10 anni): I bambini si avvicineranno al pensiero computazionale e al coding in una missione speciale per salvare il pianeta Terra, guidati dal simpatico robot Wall-E. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

