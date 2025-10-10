Ad Avellino si celebra il valore del dono | una nuova ambulanza e tante storie di volontariato
L’Italia del Dono si riunisce nel cuore della Campania per la più grande festa del dono d’Italia, nell’anno del suo primo decennale, realizzata dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) in collaborazione con il CESVOLAB – CSV Irpinia Sannio ETS. “Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - celebra
Avellino celebra l'Alzata del Pannetto, ma la politica è “scomunicata”: la Madonna trova solo il commissario
Avellino celebra Sant'Anna: incontro tra Commissario Prefettizio e Vescovo
Don Mario Cucciniello celebra la sua prima messa: fede, emozione e comunità ad Avellino
Autouno approda in Irpinia: inaugurato il nuovo showroom sulla SS7 bis di Atripalda, alla presenza dell’U.S. Avellino Un pomeriggio di grandi emozioni per Autouno, azienda da anni al fianco dei lupi, che oggi celebra un nuovo traguardo con l’apertura d - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, dopo la promozione aumenta il valore della rosa: boom Lescano e D'Ausilio - L'Avellino saluta il girone C di Serie C con una rosa dal valore di 7,25 milioni di euro. Riporta ilmattino.it
Giorno del Dono 2025: Avis Provinciale Varese celebra chi dona cento volte - A Somma Lombardo l’evento “100 VOLTE AVIS” premia 37 donatori di sangue e 13 volontari: un omaggio al valore della solidarietà e della cittadinanza attiva. Come scrive varesenews.it