Ad Avellino sequestrati 300 kg di sostanze stupefacenti
Militari del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di Avellino hanno tratto in arresto, in flagranza, un soggetto di nazionalità italiana, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacenti L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
In questa notizia si parla di: avellino - sequestrati
Falsi condoni edilizi ad Avellino, sequestrati i registri comunali e nuova denuncia
Controlli serrati a Avellino, motociclo rubato e oggetti pericolosi sequestrati dalla Polizia di Stato
Droga ad Avellino: due giovani indagati, sequestrati hashish e contanti
- 190 chilogrammi di dolci tipici indiani privi di tracciabilità sequestrati dalla Polstrada di Avellino Ovest sull’autostrada A16 Napoli-Cano - facebook.com Vai su Facebook
Frode fiscale, sequestrati 5 milioni di euro a società di #Avellino - X Vai su X
Sequestrati 300 kg di droga: colpo della Guardia di Finanza - I militari del Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Avellino hanno tratto in arresto, in flagranza, un soggetto di nazionalità italiana, ritenuto gravemente indiziato del reato di produzione, ... orticalab.it scrive
Maxi sequestro a Santa Lucia di Serino : 300 chili tra coca, hashish e metanfetamine nascosti nella valigia - Uno dei sequestri di droga più importanti avvenuti in Irpinia: ben tre quintali di sostanza stupefacente scovati a Santa Lucia di Serino. Da ilmattino.it