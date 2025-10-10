Active Zone | sabato con Alessia Maurelli e Clemente Russo Il programma della 3ª giornata

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si entra nel vivo: 7 eventi in un solo giorno. Piazza Dante diventerà una vera e propria palestra a cielo aperto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

active zone sabato con alessia maurelli e clemente russo il programma della 3170 giornata

© Gazzetta.it - Active Zone: sabato con Alessia Maurelli e Clemente Russo. Il programma della 3ª giornata

In questa notizia si parla di: active - zone

Dal 9 al 12 ottobre torna Gazzetta Active Zone: la palestra a cielo aperto del Festival dello Sport

Active Zone, allenati con le trainer di Gazzetta e Clemente Russo: aperte le iscrizioni

Dallo yoga al workout: le attività della Active Zone con le trainer Gazzetta e i benefici per la salute

Active Zone: sabato con Alessia Maurelli e Clemente Russo. Il programma della 3ª giornata - Piazza Dante diventerà una vera e propria palestra a cielo aperto ... Scrive msn.com

Active Zone, dallo yoga al workout: il programma della prima giornata al Festival dello Sport - Comincia "Adrenalina Pura" e nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre apre in Piazza Dante la palestra a cielo aperto di Gazzetta Active ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Active Zone Sabato Alessia