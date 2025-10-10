ACS deve essere salvata | appello del manager Rotondi e dell’ex sindaco Nargi

Tempo di lettura: 5 minuti “ Un errore gravissimo mettere in liquidazione Azienda città Servizi, vera risorsa per la città di Avellino”. Esordisce così l’amministratore unico Gianluca Rotondi durante una conferenza stampa convocata ad horas in piazza Libertà, a poche ore dalla decisione del commissario straordinario del Comune di Avellino, prefetto Giuliana Perrotta, di avviare il processo di liquidazione della società partecipata, con l’atto notarile fissato per il 20 ottobre. Rotondi, scelto come manager di Acs dall’ex sindaco Laura Nargi e affiancato proprio dall’ex fascia tricolore, da alcuni ex consiglieri comunali e dai lavoratori dell’azienda, ha espresso tutta la sua contrarietà alla decisione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

