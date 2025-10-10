Acque del supermercato contaminati 6 marchi su 8 | ecco di cosa La classifica di Greenpeace
Il tema della sicurezza delle acque minerali acquistate nei supermercati italiani torna a occupare un posto centrale nel dibattito pubblico, dopo la divulgazione di una recente indagine che mette in discussione la qualità di numerosi prodotti largamente consumati. L’attenzione verso la qualità dell’acqua si rinnova in seguito ai risultati di uno studio commissionato da un’importante associazione ambientalista internazionale, che ha riscontrato la presenza di sostanze chimiche potenzialmente pericolose in alcune delle marche più note e diffuse nel territorio nazionale. Questo allarme ha rapidamente coinvolto non solo i consumatori, sempre più attenti alla propria salute, ma anche diversi esponenti politici che hanno sollecitato interventi e chiarimenti da parte delle istituzioni competenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: acque - supermercato
SOLO ACQUA E SEMI! Puoi preparare dei CRACKERS croccanti, salutari e più economici di quelli del supermercato - facebook.com Vai su Facebook
Acque minerali del supermercato: presenza di Pfas, contaminati 6 marchi su 8. La classifica di Greenpeace - Greenpeace Italia ha preso in esame alcune marche note di acqua minerale presenti in tutti i ... Lo riporta msn.com
Pfas nell'acqua minerale, contaminati 6 marchi su 8: ecco quali - Greenpeace Italia ha preso in esame alcune marche note di acqua minerale, sottoponendole all'indagine ... Riporta msn.com