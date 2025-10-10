Acomo si mangia la frutta secca Manuzzi passa in mani olandesi
Cesena, 10 ottobre 2025 – Acomo, colosso olandese attivo nel settore degli ingredienti alimentari a base vegetale, quotato alla borsa di Amsterdam, ha annunciato, nei giorni scorsi, di aver raggiunto un accordo con Hyle Capital partners e altri azionisti per l’acquisizione della nota azienda cesenate Manuzzi, specializzata nell’importazione, distribuzione e vendita di un’ampia gamma di frutta secca, semi, gherigli e legumi. L’operazione consentirà al gruppo olandese di rafforzare il proprio segmento dedicato a spezie e frutta secca, che rappresenta uno dei suoi cinque core business (assieme a semi commestibili, prodotti biologici, thè e mix alimentari). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
