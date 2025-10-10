Arezzo, 10 ottobre 2025 – Si è conclusa al Teatro Mecenate la tappa aretina del Sara Safe Factor, un progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell'educazione stradale dei giovani, nato dall'impegno per la sicurezza stradale di Sara Assicurazioni – Compagnia Assicuratrice ufficiale dell'ACI - in collaborazione con ACI Sport e l'Automobile Club di Arezzo. In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere. Non si stanca di ripeterlo Andrea Montermini, il campione automobilistico che da oltre dieci anni è al seguito del Sara Safe Factor per spiegare agli studenti in età da patente – ne ha già incontrati oltre 140. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aci Arezzo e Sara Assicurazioni: insieme per la sicurezza stradale