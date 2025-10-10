Acea rinnova il sito web e lancia il nuovo ecosistema digitale per raccontare i business e la strategia aziendale

Roma, 10 ottobre 2025 – Navigazione più fluida, semplificazione nell’organizzazione dei contenuti, maggiore coerenza comunicativa e riconoscibilità visiva del brand, migliore accessibilità, storytelling della strategia aziendale, motore di ricerca più efficace. ACEA lancia il nuovo Ecosistema Digitale: il sito dell’Azienda (www.gruppoacea.it) diventa la 'casa istituzionale' del Gruppo, dedicata a contenuti di natura corporate, come governance, sostenibilità, comunicazione, investor relations e carriere. Ogni singola linea di business e società operativa hanno, da oggi, un loro sito dedicato, così da facilitare l’accesso a servizi e contenuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

