Accuse di frode sul mutuo per la pm di New York nemica di Trump
Negli Stati Uniti lo shutdown del governo federale e gli sforzi per la pace in Medio Oriente non sembrano fermare la campagna di vendette di Donald Trump contro i suoi avversari politici. A pochi giorni dall'incriminazione dell'ex direttore dell'Fbi James Comey, ieri è toccato alla procuratrice generale dem di New York Letitia James finire sotto inchiesta. La procuratrice democratica è stata incriminata presso il tribunale federale di Alexandria, in Virginia, per una presunte frode su un mutuo contratto quando ha acquistato un immobile nello Stato e per false dichiarazioni. L'incriminazione è stata ottenuta da un pubblico ministero, Lindsey Halligan, scelto personalmente dal presidente Usa, il quale aveva chiesto pubblicamente che James venisse incriminata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
