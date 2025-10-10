??????Firenze, 10 ottobre 2025 – “Bisogna passare dal cessate il fuoco a una pace vera. Sarà un processo lungo e complicato, potrebbero esserci delle incertezze, ma gli obiettivi sono chiari. Mantenimento della stabilità, governance e ricostruzione della Palestina sono i pilastri fondamentali di questo percorso”. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è a Parigi al summit sulla Palestina tra Europa e mondo arabo. Come valuta l’accordo per Gaza? Ci sono ancora punti critici? “La valutazione è più che positiva, la fase critica sarà quella successiva al cessate il fuoco. Dobbiamo costruire la pace giorno dopo giorno, vedremo quali saranno le conseguenze interne al quadro politico in Israele e quale sarà l’applicazione pratica dell’accordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Accordo per Gaza, il ministro Tajani: ora una pace vera. “L’Italia aiuterà nella ricostruzione”