Accordo Israele-Hamas tutti i punti del piano Trump
Israele e Hamas hanno raggiunto a Sharm el-Sheikh, in Egitto, un accordo sulla prima fase del piano per Gaza proposto dal presidente Usa Donald Trump. Non c’è un documento pubblico ma, dalle dichiarazioni delle parti, è possibile ricostruire che i punti approvati sono: l’inizio di un cessate il fuoco, il ritiro parziale dell’esercito israeliano (Idf) da Gaza, il rilascio di tutti e 48 gli ostaggi ancora nella Striscia (20 dei quali si ritiene siano ancora vivi) in cambio della liberazione di 1950 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri dello Stato ebraico e l’aumento nell’ ingresso di aiuti umanitari nella Striscia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: accordo - israele
Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati
L’accordo Israele-Hamas. Il peso di Trump. Francia, cercasi premier - X Vai su X
#piazzapulita Accordo Israele-Hamas, Montanari: "Cessate il fuoco? Mi chiedo se è un cessate il genocidio...". - facebook.com Vai su Facebook
Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo ... Come scrive tg24.sky.it
Gaza, Israele ratifica accordo: scatta cessate il fuoco. Trump: ho fermato la guerra. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele ratifica accordo: scatta cessate il fuoco. Scrive tg24.sky.it