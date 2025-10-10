accordo israele hamas tutti i punti del piano trump

Israele e Hamas hanno raggiunto a Sharm el-Sheikh, in Egitto, un accordo sulla prima fase del piano per Gaza proposto dal presidente Usa Donald Trump. Non c’è un documento pubblico ma, dalle dichiarazioni delle parti, è possibile ricostruire che i punti approvati sono: l’inizio di un cessate il fuoco, il ritiro parziale dell’esercito israeliano (Idf) da Gaza, il rilascio di tutti e 48 gli ostaggi ancora nella Striscia (20 dei quali si ritiene siano ancora vivi) in cambio della liberazione di 1950 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri dello Stato ebraico e l’aumento nell’ ingresso di aiuti umanitari nella Striscia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

