Accordo Israele-Hamas Trump | Grande vittoria per la pace Meloni | lavoro straordinario degli Usa
In un colpo di scena diplomatico che potrebbe ridisegnare il Medio Oriente, Israele e Hamas hanno raggiunto un’intesa per un cessate il fuoco immediato e lo scambio di 48 ostaggi israeliani con 1.950 prigionieri palestinesi, aprendo la porta a massicci aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. L’accordo, siglato sotto l’egida di mediatori egiziani, qatarioti e turchi, rappresenta la prima fase del piano di pace in 20 punti proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, motivato dalla necessità di porre fine a un conflitto che ha causato migliaia di vittime dal 7 ottobre 2023. Ostaggi e aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
