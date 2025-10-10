In un colpo di scena diplomatico che potrebbe ridisegnare il Medio Oriente, Israele e Hamas hanno raggiunto un’intesa per un cessate il fuoco immediato e lo scambio di 48 ostaggi israeliani con 1.950 prigionieri palestinesi, aprendo la porta a massicci aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. L’accordo, siglato sotto l’egida di mediatori egiziani, qatarioti e turchi, rappresenta la prima fase del piano di pace in 20 punti proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, motivato dalla necessità di porre fine a un conflitto che ha causato migliaia di vittime dal 7 ottobre 2023. Ostaggi e aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Accordo Israele-Hamas, Trump: "Grande vittoria per la pace". Meloni: lavoro straordinario degli Usa