Accordo Israele-Hamas Netanyahu | Non avremmo potuto raggiungerlo senza l’impegno di Trump
“Ci troviamo in un momento di svolta epocale. Negli ultimi due anni, abbiamo combattuto per raggiungere i nostri obiettivi di guerra e uno di questi obiettivi fondamentali è la restituzione degli ostaggi. Tutti gli ostaggi, vivi e morti. E stiamo per raggiungere questo obiettivo”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante un incontro con l’inviato statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente statunitense Jared Kushner alla riunione del governo a Gerusalemme per l’approvazione del quadro per il rilascio degli ostaggi. L’ufficio di Netanyahu ha dichiarato che il governo ha “approvato il quadro” di un accordo per il rilascio degli ostaggi con Hamas, mentre entrambe le parti si avvicinano alla fine di oltre due anni di ostilità a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: accordo - israele
