Accordo Israele-Hamas Caracciolo a La7 | Non ci sarebbe stato senza la reazione mondiale contro il genocidio a Gaza
Nel corso della puntata di Otto e mezzo, su La7, il direttore di Limes Lucio Caracciolo analizza il significato politico e geopolitico dell’ accordo raggiunto nella notte tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano di pace proposto dagli Stati Uniti. In primo luogo, il giornalista ridimensiona ironicamente il ruolo che il governo Meloni si è accreditato in questo piano: “Ieri Trump ha telefonato a Bibi e gli ha detto: ‘Israele non può combattere contro il mondo’. E Bibi ha risposto: ‘Sì, lo capisco’. Già questo scambio di battute tra il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano registra una realtà, cioè il fatto che l’opinione pubblica mondiale, o quasi, ha reagito in maniera inusuale a quello che è effettivamente qualcosa di molto inusuale, cioè il tentativo di genocidio di uno Stato contro un popolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
