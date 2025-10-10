Accordo Gaza Netanyahu | Se il piano non sarà raggiunto ci sarà la guerra – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 10 ottobre 2025 "A tutti quelli che sostengono che questo accordo si poteva raggiungere prima dico che non è vero: Hamas non ha mai acconsentito a liberare tutti gli ostaggi con l'Idf così ancora profondamente dentro la Striscia. Stiamo stringendo Hamas da ogni lato in vista delle prossime fasi del piano, che prevede il suo disarmo completo e la smilitarizzazione di Gaza. Se ciò sarà raggiunto in modo pacifico, tanto meglio. Se no, sarà raggiunto con la forza". Lo ha affermato Benyamin Netanyahu in una dichiarazione ai media. X Netanyahu Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: accordo - gaza

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

Dietro l’accordo su Gaza c’è il genero di Trump: di origine ebraica, amico dei sauditi, palazzinaro e già architetto degli Accordi di Abramo - come racconto su @repubblica - X Vai su X

Cosa dice l’accordo di pace Israele-Hamas per Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Accordo Gaza, Netanyahu: Se il piano non sarà raggiunto, ci sarà la guerra - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Scrive la7.it

Gaza, scoppia la pace tra Israele e Hamas. Anche il governo Netanyahu ratifica l'accordo - Il gabinetto del primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato nella notte a favore dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza che, sul modello dei 20 ... Segnala iltempo.it