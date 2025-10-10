Accordi Israele-Hamas | Israele pubblica la lista dei detenuti da rilasciare assente Barghouti Tel Aviv dà l’ok per l’ingresso di aiuti da domenica – La diretta

Dopo il via libera al cessate il fuoco da parte del governo israeliano, nella Striscia di Gaza è scattata la tregua. Tuttavia, nelle prime ore di questa mattina, venerdì 10 ottobre, Al Jazeera ha riportato di alcuni attacchi sul territorio Palestinese, nonostante il cessate il fuoco. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso la liberazione degli ostaggi entro lunedì o martedì della prossima settimana. Il tycoon ha infatti definito l’intesa «un primo passo verso una pace duratura». Intanto, continuano i festeggiamenti in strada nella Striscia e in Israele. La prima fase dell’intesa ratificata a Sharm el-Sheik prevede entro le 72 ore successive la liberazione dei 20 ostaggi vivi in cambio di 1. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: accordi - israele

Moralina accademica. L'Università di Firenze cancella gli accordi con Israele

Rifondazione comunista scende in piazza per la comunità palestinese: "Stop accordi con Israele"

«Stop rapporti e accordi», il Comune sposa la linea anti-Israele. Il sindaco Giordani: spero che altre città ci seguano

Israele e Hamas firmano gli accordi di pace grazie a Donald Trump. Il Governo italiano è stato impegnato con la consegna degli aiuti umanitari e le mediazioni diplomatiche. Un primo passo, storico, che ci auspichiamo possa portare a una pace duratura. Ora l - facebook.com Vai su Facebook

Israele ha sempre rotto tregue e accordi per continuare la pulizia etnica della Palestina. Ricordiamo la Storia per capire il presente. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/israele-ha-sempre-rotto-tregue-e… e iscrivetevi al mio canale Substa - X Vai su X

Gaza, Israele e Hamas firmano l'intesa. Trump: 'Gli ostaggi liberati lunedì o martedì'. Le notizie in diretta - La portavoce del governo israeliano: 'Cessate il fuoco dopo 24 ore dalla riunione di governo'. Secondo ansa.it

Gaza, firmato l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Festa delle famiglie degli ostaggi e dei palestinesi - La bozza finale relativa alla prima fase dell’accordo tra Israele e Hamas “è stata firmata questa mattina”. Lo riporta iltempo.it