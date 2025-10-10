Accordi Israele-Hamas | Al via il ritiro delle truppe Netanyahu | Non mi arrenderò su nessuno degli ostaggi – La diretta

Dopo il via libera al cessate il fuoco da parte del governo israeliano, nella Striscia di Gaza è scattata la tregua. Tuttavia, nelle prime ore di questa mattina, venerdì 10 ottobre, Al Jazeera ha riportato di alcuni attacchi sul territorio Palestinese, nonostante il cessate il fuoco. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso la liberazione degli ostaggi entro lunedì o martedì della prossima settimana. Il tycoon ha infatti definito l’intesa «un primo passo verso una pace duratura». Intanto, continuano i festeggiamenti in strada nella Striscia e in Israele. La prima fase dell’intesa ratificata a Sharm el-Sheik prevede entro le 72 ore successive la liberazione dei 20 ostaggi vivi in cambio di 1. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: accordi - israele

Israele e Hamas firmano gli accordi di pace grazie a Donald Trump. Il Governo italiano è stato impegnato con la consegna degli aiuti umanitari e le mediazioni diplomatiche. Un primo passo, storico, che ci auspichiamo possa portare a una pace duratura. Ora l - facebook.com Vai su Facebook

Israele ha sempre rotto tregue e accordi per continuare la pulizia etnica della Palestina. Ricordiamo la Storia per capire il presente. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/israele-ha-sempre-rotto-tregue-e… e iscrivetevi al mio canale Substa - X Vai su X

Palestina-Israele, prove di pace. Dagli accordi di Oslo al disastro di Camp David: oltre 30 anni di tentativi (falliti) - Israele e Hamas trattano seriamente per la prima volta da quel drammatico 7 ottobre 2023 per raggiungere un vero accordo di pace. affaritaliani.it scrive

Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo di pace: via libera alla "fase uno", l'Idf manterrà 53% territorio. Netanyahu: «Date il Nobel per la pace a Donald» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Da leggo.it