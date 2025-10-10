Accoltellò la ex per strada la procura chiude le indagini | Tentato omicidio per gelosia

Reggio Emilia, 10 ottobre 2025 – La Procura ha chiuso le indagini preliminari su un grave episodio che riportò alla ribalta nazionale il problema delle aggressioni alle donne. Lei, una 45enne, fu accoltellata dal suo ex fidanzato, un 41enne modenese per strada a Guastalla (Reggio Emilia), salvandosi per miracolo grazie al coraggioso intervento di un giovane camionista. Per questo fatto, datato 2 dicembre 2024, il pubblico ministero Denise Panoutsopoulos ha formulato diversi reati: spicca il tentato omicidio con le aggravanti dei futili motivi, della minorata difesa della donna e del legame affettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellò la ex per strada, la procura chiude le indagini: “Tentato omicidio per gelosia”

In questa notizia si parla di: accoltell - strada

Accoltellato in strada, aggressore individuato grazie a video su Whatsapp Rissa a Ribera tra stranieri... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook

Modena, omicidio nella notte: accoltellato in strada, muore in ospedale - X Vai su X

Accoltellò la ex per strada, la procura chiude le indagini: “Tentato omicidio per gelosia” - La vittima fu salvata da un giovane camionista che filmò l’aggressione. Segnala ilrestodelcarlino.it

Ex Ilva, scontro procura-Urso: acciaieria ferma e operai a casa - E dove non avrebbe più dovuto essere: l’altoforno sotto sequestro, più di tremila e cinquecento operati in cassa integrazione. Lo riporta repubblica.it