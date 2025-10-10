Accoltella un uomo e scappa | scattano le ricerche in tutto il Cesenate

Cesena, 10 ottobre 2025 - Accoltella un uomo e scappa: ricerche in corso nel Cesenate. I fatti, avvenuti in un parco di Cesena, risalirebbero alla notte tra martedì e mercoledì. Ferito un 30enne tunisino, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini. Si cerca un uomo, probabilmente straniero. Sul fatto indagano i carabinieri. I militari stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all'autore, descritto come giovane, con capelli intrecciati e abbigliamento scuro. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, senza fissa dimora ma da anni gravitante su Cesena e già nota alle forze dell'ordine per episodi legati alla droga, avrebbe avuto una violenta lite con un altro uomo nei pressi del 'Chiosco Savelli', intorno a mezzanotte e mezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

