Accoltella un uomo e scappa | scattano le ricerche in tutto il Cesenate
Cesena, 10 ottobre 2025 - Accoltella un uomo e scappa: ricerche in corso nel Cesenate. I fatti, avvenuti in un parco di Cesena, risalirebbero alla notte tra martedì e mercoledì. Ferito un 30enne tunisino, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini. Si cerca un uomo, probabilmente straniero. Sul fatto indagano i carabinieri. I militari stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all'autore, descritto come giovane, con capelli intrecciati e abbigliamento scuro. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, senza fissa dimora ma da anni gravitante su Cesena e già nota alle forze dell'ordine per episodi legati alla droga, avrebbe avuto una violenta lite con un altro uomo nei pressi del 'Chiosco Savelli', intorno a mezzanotte e mezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: accoltella - uomo
Torino, uomo si accascia in strada in una pozza di sangue: 40enne lo accoltella dopo una lite furiosa
Salento, lite per gelosia finisce nel sangue: uomo accoltella la moglie alla schiena
Accoltella un uomo in pieno giorno e in mezzo alla strada
CASTELFRANCO EMILIA, ACCOLTELLA LA MOGLIE E SI BUTTA DAL BALCONE Omicidio suicidio a Castelfranco Emilia. Un uomo avrebbe accoltellato la moglie e si sarebbe buttato dal balcone del secondo piano della propria abitazione di via Saietti, in ce - facebook.com Vai su Facebook
Accoltella un connazionale in strada e scappa, 28enne tunisino incastrato dalle immagini delle videocamere: denunciato - È quello che ha affermato un cittadino originario della Tunisia dopo essere stato vittima di un suo connazionale, un 28enne. Lo riporta ilgazzettino.it
Accoltella un uomo, 42enne arrestato per tentato omicidio - Un 42enne è stato arrestato dalla Polizia a Parma con l'accusa di tentato omicidio aggravato per aver accoltellato al torace un 52enne. rainews.it scrive