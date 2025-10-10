Accolgo il caos La regola dello showbusiness è che se nella prima settimana di uscita del mio album pronunci il mio nome mi stai aiutando | così Taylor Swift
Una cosa è certa. Ogni volta che Taylor Swift riappare non si parla d’altro. L’artista ha pubblicato l’album “The Life Of A Showgirl” con grande successo di streaming, ma con diversi fan che hanno storto il naso per alcuni dei brani contenuti nell’ultimo progetto discografico. L’artista racconta ad Apple Music come ha accolto le recensioni contrastanti legati al disco: “Accolgo il caos. La regola dello show business è che, se nella prima settimana di uscita del mio album stai pronunciando il mio nome o il titolo del disco, mi stai aiutando. E per quanto riguarda l’arte, rispetto profondamente le opinioni soggettive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
