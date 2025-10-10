Accoglienza turismo e spiritualità | Stati generali dei Cammini religiosi e della Francigena

Un momento di confronto nazionale dedicato ai cammini religiosi, alla cultura dell’accoglienza e al turismo lento. Da giovedì 16 a sabato 18 ottobre 2025, Piacenza e Bobbio ospiteranno gli Stati Generali dei Cammini Religiosi e della Francigena, un evento promosso per riunire istituzioni, enti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Turismo, l'Est veronese pensa in grande con 20 sindaci e Destination Verona Garda: «Un nuovo modo di concepire l'accoglienza»

I dazi Usa pesano sul turismo: "Tante le conferme ma serve una strategia per l’accoglienza"

Turismo a Pescara? Troppe criticità secondo un cittadino: “Tra cantieri e carenze nei servizi, accoglienza deludente”

Turismo, boom di mezza estate. Nei centri accoglienza turistica 4600 accessi in una settimana - Turismo a Lucca, è ancora boom nonostante alcune ipotesi allarmistiche registrate recentemente: nell'ultima settimana è stato infatti registrato un +57 per cento di accessi nei centri di accoglienza

Macerata Feltria e Pietrarubbia, cultura turismo e accoglienza - Consolidare l'identità culturale del Montefeltro e trasformarla in motore di sviluppo turistico: è questa la visione alla base di "MU.