Accatasta rifiuti pericolosi fuori dall' azienda per anni e anni | imprenditore denunciato
Accumula rifiuti pericolosi e rifiuti 'normali' per anni e anni. I carabinieri del Noe, il nucleo operativo ed ecologico di Perugia, hanno denunciato un imprenditore perugino 59enne per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non in una ditta di Corciano. I militari hanno eseguito.
Deposito di rifiuti pericolosi in una ditta di Corciano: l'ultimo smaltimento regolare 14 anni fa - Le forze dell'ordine di Perugia hanno scoperto un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non all'interno di un'azienda di Corciano, attiva nella realizzazione di manufatti in vetroresina per i ...
Rifiuti pericolosi vicino a un torrente, scoperta discarica - Li hanno trovati i carabinieri forestali, a Sassoferrato, occupavano un'area di 2 metri cubi.