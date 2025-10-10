Accanto a te la forza di una madre che torna sui banchi con il figlio autistico
Trieste, 10 ottobre 2025 – Una madre si siede al banco di scuola accanto al figlio autistico. Un gesto d’amore radicale che cambierà per sempre le loro vite e quella di un’intera classe. La storia la racconta il libro “Accanto a te” di Maria Gariup. Parla di Maria e Alessio, un percorso di cinque anni tra le gioie e le difficoltà dell’ inclusione scolastica, tra battaglie contro i pregiudizi e la scoperta di una forza inaspettata. Un’esperienza intensa e commovente che offre uno sguardo autentico sul mondo della disabilità, sulla resilienza di una famiglia e sul potere trasformativo dell’amore incondizionato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
