Accadde oggi | 10 ottobre ad Auschwitz vengono sterminati 800 bambini Rom

I bambini dell’Olocausto sono certamente stati le vittime più vulnerabili tra i gruppi che colpiti dalle politiche naziste di discriminazione, persecuzione razziale e genocidio Il 10 ottobre 1944 ad Auschwitz fu compiuto uno dei più terribili crimini della storia dell’umanità, un massacro, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 10 ottobre, ad Auschwitz vengono sterminati 800 bambini Rom

