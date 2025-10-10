Abodi | Italia-Israele? Il Governo non entra nel mondo sport la situazione attuale dovrebbe rasserenare gli animi
Il Ministro per lo sport Andrea Abodi, a margine dell’evento Tennis&Friends al Foro Italico, ha parlato del match di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Israele, previsto a Udine martedì 14 ottobre. Le dichiarazioni di Abodi. Abodi ha commentato, nelle dichiarazioni riportate dall’Ansa: «Italia-Israele? Il Governo non entra nella materia sportiva. Quindi al di là delle valutazioni di ciò che sta accadendo, che per fortuna sta volgendo al meglio, questo, mi auguro, dovrebbe rasserenare gli animi. Il Governo poi lascia decidere il mondo sport per la materia sportiva, ci sono Cio e Ipc e quest’ultima ha fatto scelte diverse sotto alcuni aspetti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
